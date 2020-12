Tarmo Ulla: kasvatame värskete ideede kapitali

Tarmo Ulla. Foto: Andras Kralla

Kutsun üles otsima Eesti eduideid just neist valdkondadest, mida igaüks ise kõige paremini tunneb, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja Swedbanki juhatuse liige ja eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Iga edukas inimene, ettevõte ja ühiskond vajab värskeid ideid. Kollektiivne ideede kogumine on edu nurgakivi, sest õhku visatud mõtetest tekivad uued ideed. Samuti vajame julgust, et parimad ideed väikeste sammude haaval ja järjepidevalt töötades ellu viia, sest nii paneme aluse meie ühisele tuleviku edule.