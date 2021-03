Deloitte Eesti juht: viis tööjõutrendi, mida 2021. aastal jälgida

Deloitte Eesti juht Kristine Jarve kirjutab loovuseplahvatusest koroonapandeemia ajal, supertiimide õitsemisest ja personalitöötajate võimalusest näidata oma potentsiaali.

Kui organisatsioonid liiguvad ellujäämiselt edenemise suunas, peavad traditsioonilised inimkapitali algatused muutuma dünaamiliseks, et toetada inimlikke tugevusi. Uurime lähemalt Deloitte'i globaalse inimkapitali trendide uuringu viit tööjõutrendi, mis näitavad, kuidas tuua esile just need tugevused, mis toetavad organisatsiooni arengut.