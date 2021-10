Andre Nõmm: kõik koos pea ees finantsvabadusse?

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm. Foto: Liis Treimann

„Mitu väärtpaberit mahub ühele kontole?“ mäletan väikeinvestori küsimust finantsinspektsioonile, kui vahetult enne eelmist kriisi pakuti avalikkusele ühe tuntud ettevõtte aktsiaid, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm inspektsiooni blogis. Headel aegadel kaob lettidelt kõik, mida pakutakse. Suures ostujanus kipuvad aga riskid ununema.

Üks on asi investeerimismaailmas päris kindel – headele aegadele järgnevad halvad ajad. Head ajad annavad hoogu aruteludeks ka finantsvabaduse teemadel. Uusi eksperte on veebikülgedel palju, nõuandeid on seinast seina. Kes soovitab restoranidest loobuda ja kodus süüa, kes tükk-tükilt endale indeksifondi osakuid soetada. Eks nad kõik ongi säästmisele suunatud või finantsharidusele hästi kaasa aitavad soovitused. Iseasi, kas nende suuniste järgimine toob kaasa ka lubatud finantsvabaduse.

