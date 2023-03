Arvamused

14. märts kell 9:15







Advokaat: oled saanud kolmandast riigist subsiidiumeid? Siis tea seda

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co konkurentsi- ja Euroopa Liidu õiguse partner Risto Rüütel Foto: Erakogu

Välisriigist saadud rahalised vahendid hakkavad seadma piiranguid äritegevusele Euroopa Liidus, kirjutab advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co konkurentsi- ja Euroopa Liidu õiguse partner Risto Rüütel.

Euroopa Liidu siseturu toimise üheks aluseks on võrdsed tingimused ettevõtjate jaoks ning nende võimalus konkureerida võrdsetel tingimustel. Viimastel aastatel on üha tõusvamaks trendiks saanud kolmandate riikide antud subsiidiumid ning kuigi nende kohta on sisulist teavet veel küllaltki vähe, on sagenenud juhtumid, kus leitakse, et välisriigi subsiidium on pakkunud liidus tegutsevatele ettevõtjatele ebaausaid konkurentsieeliseid.