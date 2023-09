Raul Potisepp: automaksu fookuses olgu elektriautod

Elektriauto laadimine. Foto: Liis Treimann

Automaksu abil võiks Eestis toetada kasutatud elektriautode soetamist ning panna toetuse summa sõltuma aku suurusest, kirjutab Eleporti tegevjuht Raul Potisepp.

Valitsus on korduvalt rõhutanud, et automaksu üks suur eesmärk on suunata inimesi tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid. Kuid kas see seni pakutud kujul ikka täidab neid eesmärke? Kui jah, siis kuidas konkreetsemalt? Vastused neile küsimustele on seni piirdunud pigem sellega, et Eesti on üks väheseid riike, kus automaksu ei ole või et riigieelarve on vaja viia tasakaalu.