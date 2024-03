Kaur Lass: Eesti, kus mina tahaksin elada – seitse alustala

Minu visioon tuleviku Eestist on harmooniline kombinatsioon erinevatest lahendustest, mitte üks kuldvõtmeke, kirjutab Kaur Lass arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti olgu eluhoidev, vaimselt tugev ja energiasõltumatu ringmajandusega ökoriik. Riik, kus läbipaistev kodanikuühiskond ja isiklik vastutus on loonud viljaka pinnase innovaatiliseks ettevõtluseks, mis võimaldab meil oma teenuseid ja tooteid eksportida. Meie õigusruum on arusaadavalt lihtne, asjaajamine kodaniku- ja ettevõtjasõbralik ning koostöövalmidus muljetavaldav igale külalisele.

Minu visioonis toodud riigi alustalad on:

1) Hea läbisaamine loodusega ja kodanike eluhoidev heatahtlik suhtumine nii oma riiki, kodukohta kui ka lähedastesse. Meil on siin väärustatud vaikus ja looduse poolt pakutava jätkusuutlik kasutamine.

2) Elanike hea vaimne vorm , et suuta püsida stressivaba, heatahtlik ja initsiatiivikas ning loominguline selles maailmas, mis kihutab robotmõtlemise ja inimeste ärakasutamise suunas. See loob meile vaimse tugevuse ja kultuurilise julguse käia püstipäi vabade kodanike ja ettevõtjatena jätkusuutlikku teed.

See taastab riigimehelikkuse ja vaba turumajanduse nii, et me pole mitte looduse jõuga vallutajaid, vaid oleme eluhoidvas harmoonilises suhtes oma maaga. Saame nii kaotada sõltuvuse megakorporatsioonidest ja tagatoapoliitikast ning asendada need vastutustundliku valitsemise ja nutika ettevõtlusega.

3) Energiasõltumatus , mille tagab taastuvenergia fookusega hajutatud energiatootmine, mida ei saa ühe või paari suunatud löögiga meie energiataristule hävitada. Vajadusel väärtustame ka oma põlevkivi ja kasutame juhitava energiana. Me ühendame elektriautode akude ja energiasalvestite võrgu talletamaks taastuvenergeetikat ja panustame ka koostootmisele ning energiasäästule.

Meie energeetika ja toidujulgeolek ei tugine ühele kaardile, mille halvamisel kõik kokku kukuks (halva näitena: letaalset ja terrorismi riski omav tuumajaam, mille toore tuleb peaasjalikult Venemaalt ja mille evakuatsioonitsoon on kogu Eesti). Selle asemel on tugev rohujuure tasand (väiketootmine ja kodusalvestid sealhulgas, mida ei saa korraga halvata.

4) Ladus asjaajamine ja koostöö , mille me saavutame, kaotades 1/3 õigusakte, 1/3 ametnike ja 1/3 makse, et initsiatiivi võtmine oleks lihtne, riigimeheliku heatahtliku abikäe toel kiire ja ettevõtlus ning investeerimist soosiv. Me valime siia investeerijaid targalt ja loome Eesti kapitalil pensioni- ja investeerimisfondid, mis aitavad siit lennukaid ideesid maailma.

5) Teadlikkusõppepõhine haridussüsteem , kus intrapersonaalseid ja professionaalseid oskuseid ja taiplikust väärtustatakse enam kui tuupimist ja hindeid. Maailmas, kus AI kombineerib infot kiiremini kui inimene, oleme me loomingulised, initsiatiivikad ja ettevõtlikud.

6 ) Inimesele optimaalne ökoloogia ja ökonoomika kombineerimine. See tähendab, et me ei aja taga paduökoteed, vaid teeme teadlikke valikuid, et ökoloogiline ja ökonoomiline ratsionaalsus talupojatarkusega kokku viia ning rakendada eluhoidvuse vankri ette. See tee võimaldab meil koos energiasõltumatusega ja teadlikkuse põhiste oskuste rakendamisega läbi viia majanduspöörde. Selle tulemusel meie teenused ja tooted baseeruvad eetilisetel vastastiku kasulikul sünergiat looval koostööl. Ökoriigi teemat on avanud hästi Heidi Jõks . Loos toodud Bhutan on hea näide ka läbipaistvast ja vastutustundlikust juhtimisest, kus kuningas kutsutakse ringreisil oma inimeste koju ööbima ja valitsus on rahva teenistuses. Vaimse heaolu ja seesmise õnne osas on see rahvusliku õnne põhimõtet viljelev riik omadele edukas.

7) Läbipaistva ja hooliva juhtimise rakendamine. Me tagame oma kodanikele dokumentidest ja otsustest arusaamise võimaluse, taastades kaduma kippuva läbipaistva ja kiire avaliku asjaajamise. Kui välja arvata tõelised riigisaladused, siis oleme saladustevaba ühiskond, kus kodanikke kaasatakse planeerimisse, ruumiloomesse ja valitsemisse. Seda valvavad sõltumatu ja eetiline ajakirjandus, kiirelt tegutsev kohtusüsteem ning riigikontroll.

Sellises Eestis mulle meeldiks elada ja olla ettevõtlik. Kas sulle ka?