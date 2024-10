2023. aasta OSKA tööjõuraporti kohaselt on tööjõu pakkumine Eestis struktuurses puudujäägis. Vajaksime aastas juurde 18 000 uut töötajat, samas kui tööturule on neid koolidest sisenemas vähem, igal aastal umbes 16 000. Selline trend on vananevas ühiskonnas ehk paratamatu, kuid töökäte arvu vähenemisele annab hoogu see, et kaotame palju häid töötajaid ka pikaajalistele terviseprobleemidele.