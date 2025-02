Tagasi 06.02.25, 06:00 Raido Toonekurg: Hiina elektriautod ahvatlevad automüüjaid. Iseasi, kas ka ostjaid Autokaupmehed otsivad alati uusi võimalusi oma tulusid suurendada ning seetõttu on ka nende huvi uute kaubamärkide vastu väga suur. Eestisse toodud Hiina automarkidega tuleb aga mitu aastat tööd teha ja elu näitab, kas tehtud investeeringud üldse tagasi saadakse, kirjutab autoturu ekspert Raido Toonekurg.

Üks Eestisse jõudnud Hiina automark on BYD. Fotol on selle mudel Sealion 7. Foto: imago images/Scanpix

Eesti autoturg on maksumuudatuste tõttu katsumusterohke. Enne mootorsõidukimaksu kehtima hakkamist elavnes turg oluliselt, aasta viimastel kuudel müüdi ja registreeriti rekordiliselt uusi sõidukeid. Kuigi majanduskonjunktuur pole kiita, olid automüüjatel väga kiired ajad ning autosid registreeriti veel ka aasta viimasel päeval.

Kätte jõudnud jaanuar tõi majanduse tegeliku seisu selgelt esile . Samas pole selles midagi väga üllatavat ning analoogset tarbijakäitumist on nähtud ka teistel turgudel – kui maksunduses tehakse järske muudatusi, siis mõjutab see märgatavalt maksumuudatuse kehtima hakkamisele eelnevat ja järgnevat perioodi.

Ilmselt annab selle aasta teine kvartal juba veidi paremat aimu, milliseks siinne autoturg tänavu kujuneb. Kuna intressid on hakanud langema, võime näha aasta teises pooles autoturu elavnemist sarnaselt kinnisvaraturuga, kus paistab esimesi elavnemise märke. Elu läheb ju edasi ning inimesed peavad tarbima ja ka autoga sõitma.

Elektriautodega joosti ette

Pikema perspektiiviga analüüsid ütlevad, et elektriauto on tulnud selleks, et jääda. Järgmise 1–3 aasta jooksul näeme ilmselt erinevaid hüppeid, kus elektriautode turuosa kasvab kord aeglasemalt, kord kiiremini. Nn traditsiooniliste autotootjate väljakutseks on teha elektriautosid kliendisõbraliku hinnaga ning samas enda jaoks kasumlikult. See on ülesanne, mida mitmed tootjad pole seni suutnud lahendada.