Elus uut lehekülge pöörav tööstusjuht: “Eesti tööstuse ambitsioon peaks olema suurem”
Eesti tööstus kipub oma “konnatiiki” kinni jääma ning selle asemel peaks meil olema suurem ambitsioon, usub tänavu märtsis aasta tehase tiitli pälvinud elektroonikatööstuse Stoneridge Electronicsi nüüdseks endine juht Ardo Asperk.
“Stoneridge Electronics on ettevõte, kelle käive on viimase kolme aastaga kasvanud 50%, seda ilma tööjõumahu kasvuta ja uut tootmispinda vajamata,” tõi konkursi žürii liige ja Leanesti juht Marko Saviauk välja aasta tehase konkursi võitja saavutusi.