Äripäev
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 100−0,09%9 208,21
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,47
  06.09.25, 13:30

Elus uut lehekülge pöörav tööstusjuht: “Eesti tööstuse ambitsioon peaks olema suurem”

Eesti tööstus kipub oma “konnatiiki” kinni jääma ning selle asemel peaks meil olema suurem ambitsioon, usub tänavu märtsis aasta tehase tiitli pälvinud elektroonikatööstuse Stoneridge Electronicsi nüüdseks endine juht Ardo Asperk.
Loodus ja meri on olnud Ardo Asperki jaoks see, mis “akut laeb” ja töömõtetest eemale viib. Enne uute väljakutsete vastuvõtmist plaanib ta mõne nädala ka puhata.
  • Foto: Liis Treimann
Tippjuht Ardo Asperk räägib pikas intervjuus Tööstusuudistele avameelselt nii halvast kui heast, nii sellest, mis teda juhina motiveerib, kui ka sellest, mis ärritab.
Uudised
  21.08.25, 15:14
100miljonilise käibega tööstuse tegevjuht kutsuti ametist tagasi
Autotööstusele elektroonikaseadmeid valmistava Stoneridge Electronicsi tegevjuht Ardo Asperk kutsuti ametist tagasi.
Uudised
  14.03.25, 09:22
Aasta tehas 2025 võitjad on selgunud
“Stoneridge Electronics on ettevõte, kelle käive on viimase kolme aastaga kasvanud 50%, seda ilma tööjõumahu kasvuta ja uut tootmispinda vajamata,” tõi konkursi žürii liige ja Leanesti juht Marko Saviauk välja aasta tehase konkursi võitja saavutusi.
Uudised
  05.03.25, 18:25
USAsse eksportijad jälgivad Trumpi tolliähvardusi murelikult. “Kurb ja segane hetk”
Euroopa Liitu ähvardavatele tollitariifidele on Ameerika Ühendriikidesse eksportijatel keeruline kuidagi reageerida, sest ei ole infot ning kõik sõltub ühe mehe emotsioonidest.
  • 04.09.25, 12:45
Valdo Kalm: rohelahendused meelitavad kohale uued ärivõimalused
Tallinna Sadama eesmärk on olla Läänemere uuendusmeelseim sadam, sest innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad konkurentsieelise.

Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Suur lugu
  05.09.25, 06:00
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Viveo Healthi juht Raul Källo on firma käekäiguga rahul.
Uudised
  05.09.25, 19:16
Nimekat idufirmat ähvardab sundlõpetamine. Juht: firma on tugevam kui kunagi varem
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Uudised
  04.09.25, 17:18
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Uudised
  04.09.25, 15:45
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Bitcoini populaarsuse kahanemist pole oodata. Augusti lõpus toimus Hongkongis suisa Bitcoin Asia 2025 nimeline konverents, kus üheks väljapanekuks olid ka Bitcoini ATMid.
Investor Toomas
  05.09.25, 14:44
Magasin kasvuraketi maha – üks festivalisoovitus tõi 78% tootlust
Poelettidelt tuttavate kodumaiste lavaššide ja pitaleibade tootmine on nüüd Eesti Pagari omanduses.
Uudised
  05.09.25, 16:49
Ahjusoe tehing: Eesti Pagar ostis kodumaise lavašitootja
Kiibitootja tulud kasvasid aastaga 22%.
Börsiuudised
  05.09.25, 00:56
Kiibitootja teatas rekordilistest müügitulemustest
Saates “Juhtides tulevikku” on külas Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.
  • 04.09.25, 12:45
Valdo Kalm: rohelahendused meelitavad kohale uued ärivõimalused
Euroopa saaks pakkuda Indiale alternatiivi, et ta ei peaks sõltuma Hiinast, kellega on suhted jahedad, ning USAst, kelle poliitika on India suhtes kaootiline.
Äripäeva arvamusliider: Indiat eemale tõugates mängime trumbid Venemaa kätte
USA riigipea Donald Trump ei pea õigeks Euroopa Liidu määratud trahvi Alphabeti Google’ile.
Euroopa trahvis Google’it, Trump ähvardas vastusammuga
Saapatootja Samelini juht ja osanik Leida Kikka rõõmustab uue tehase üle, kuid peab võitlema konkurentsitihedal turul uute klientide nimel.
“Oli halb aasta.” Uude tehasesse kolinud saapatootja neelas valusa kahjumi
Vana tehasega tekkis värske äriidee
Eesti toidutööstuse tootearendus on väga heal tasemel, aga väärindamise potentsiaali on siiski veelgi rohkem. “Sõltuvalt toorainest oleks meil võimalus väärindamise mahtu kasvatada, näiteks teravilja või piima puhul,” ütles Swedbanki toiduainetööstuse sektori juhtanalüütik Oliver Olt.
Toidutööstuse TOP | Parimad firmad näitasid kiiret kasvu
Allium UPI OÜ pakub Apotheka apteekidele ja teistele koostööpartneritele ühtset lojaalsusprogrammi.
Margus Linnamäe firma sai 3 miljoni eurose trahviotsuse
USA mitmikraketihoidjad on nüüd Eestis, aga nende eest tasumine pani Riigikontrolli kahe käega peast kinni hoidma
Äripäev eetris: kaitseministeeriumis napib nii inimesi kui ka õiget hoiakut
Valdo Kalm: rohelahendused meelitavad kohale uued ärivõimalused
Bitcoini populaarsuse kahanemist pole oodata. Augusti lõpus toimus Hongkongis suisa Bitcoin Asia 2025 nimeline konverents, kus üheks väljapanekuks olid ka Bitcoini ATMid.
Magasin kasvuraketi maha – üks festivalisoovitus tõi 78% tootlust
Kolm USA suurimat indeksit taandus reedel.
Nõrgenev tööturg kiskus USA aktsiad langusesse
Elon Musk on korduvalt teatanud plaanist Teslast lahkuda, kui talle ei anta suuremat hääleõigust.
Elon Musk noolib 1 000 000 000 000 dollari suurust boonust
Reedel edenes Tallinna börs 0,09%.
Balti börside suurim langeja oli Merko Ehitus, S&P 500 jätkab rekordilisel kõrgusel
Eesti Vabariigi võlakirjade intressi tulumaksu edasilükkamiseks tuleb avaldus esitada enne 12. septembrit. Swedbanki kapitaliturgude juht Allan Marnot, riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ja LHV võlakirjade valdkonnajuht Silvar Kalmus tutvustasid võlakirjade tingimusi eelmine aasta investor Toomase üritusel.
Kuidas leida oma väärtpaberikonto number ja võita maksudes
Võlakirjade ostjatel kasulik teada
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem

Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Läbilöök
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
00:00
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Hommikuprogramm
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
00:00
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Ruutmeetrite taga
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
Hommikuprogramm
Igor Rõtovi portfellis on üks aktsia, mis kripeldab
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
Hommikuprogramm
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
Intervjuu
  06.09.25, 13:30
Elus uut lehekülge pöörav tööstusjuht: “Eesti tööstuse ambitsioon peaks olema suurem”
Börsiuudised
  06.09.25, 11:39
Euroopa trahvis Google’it, Trump ähvardas vastusammuga
Saated
  06.09.25, 07:00
Äripäeva arvamusliider: Indiat eemale tõugates mängime trumbid Venemaa kätte
TOP
  06.09.25, 06:00
Toidutööstuse TOP | Parimad firmad näitasid kiiret kasvu
Juhtkiri
  06.09.25, 06:00
Aitab küll sellest pseudokaasamisest
Börsiuudised
  05.09.25, 23:47
Nõrgenev tööturg kiskus USA aktsiad langusesse
Börsiuudised
  05.09.25, 23:04
Broadcomi turuväärtus kasvas ligi 140 miljardit dollarit
Börsiuudised
  05.09.25, 21:34
Kulla hind püsib rekordiliselt kõrgel tasemel
