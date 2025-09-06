Aitab küll sellest pseudokaasamisest

Isegi kui omavalitsuste kaasava eelarve juurest õnnestub leida positiivseid aspekte, on see Äripäeva hinnangul laias laastus siiski kehv praktika avaliku raha kasutamiseks. Ennekõike on see valitsejate poliitilise kommunikatsiooni ja enesereklaami võimalus, mida katab “osalusdemokraatia” ja “oma kodukandi kujundamise” viigileht.
Eesti ühe edukama ettevõtja esitamine Tallinna linnapeakandidaadiks võib jätta mulje, et Reformierakond austas oma (potentsiaalsete) valijate soove. Tegelikult justnimelt ei austanud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.