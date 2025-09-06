Tagasi 06.09.25, 06:00 Aitab küll sellest pseudokaasamisest Selle asemel, et lasta kaasava eelarvega poliitikutel endale PR-puru silma ajada, nõudkem neilt hoopis sisulisi tegevusprogramme, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Isegi kui omavalitsuste kaasava eelarve juurest õnnestub leida positiivseid aspekte, on see Äripäeva hinnangul laias laastus siiski kehv praktika avaliku raha kasutamiseks. Ennekõike on see valitsejate poliitilise kommunikatsiooni ja enesereklaami võimalus, mida katab “osalusdemokraatia” ja “oma kodukandi kujundamise” viigileht.