Jõhvi koodikool jõudis Ukrainasse

Programmeerimiskool kood/Jõhvi laieneb oma koolimudeliga põhjanaabrite juurde, esimesed õppurit võeti vastu juba märtsis. Järgmisel aastal on plaan avada kood/Võru, kuid kooli juhi Lauri Haava sõnul on Eestis ruumi kolmandalegi koodikoolile.
Üleilmsel logistikakontsernil Kühne + Nagel asub Tallinnas pea 500 töötajaga IT arenduskeskus, kuhu on inimesi värvatud kümnetest riikidest. Seejuures juhitakse siit ka tiime, mille liikmed asuvad näiteks Lõuna-Ameerikas või Filipiinidel, kuhu läks ka üks eestlanna hiljuti kontserni uut IT-keskust üles ehitama.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.