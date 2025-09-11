Tagasi 11.09.25, 14:12 "Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta Sinu arvuti must monitor, millel võib ühel päeval seista kiri "maksa 5 miljonit, sul on aega 72 tundi ..." – tundub kauge ja võimatu hetkeni, kui see sinuga päriselt juhtub. Mida edasi teha, lahkab saade "Digitark äri".

Livio Nimmer, Mare Timian ja Harri Uljas.

Foto: Andres Laanem

Sellised intsidendid saavad sageli alguse kuid ja vahel ka aastaid varem. Digikuriteod on hästi planeeritud, kus tegevus toimub vaikselt ja salaja logifailides, krüpteeritud andmetes ja süsteemides ning eriti keeruline on, kui see kõik toimub riikide-üleselt.

Digimaailmas ei tule politseiauto vilkuritega, vaid võib tulla hoopis ettevõtte juhi karm otsus: „Peame tehase sulgema. Meie töö on seiskunud. Me ei saa mitte midagi teha, kuniks …“ Kuniks keegi suudab tuvastada, mis, millal, kuidas ja mis ulatuses täpselt juhtus. See ei ole lihtsalt tehniline töö – see on kriminalistika.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saate toovad teieni OIXIO Digital ja OIXIO IT.