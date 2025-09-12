Tagasi 12.09.25, 14:24 Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda Hoolimata poliitikute käramisest pole Eesti hukatuse ja vaesumise teed minemas ning pole põhjust pidevalt viriseda, tõdesid ajakirjanikud Neeme Korv, Ken Rohelaan ja Meelis Mandel saates “Äripäev eetris”.

Neeme Korv, Meelis Mandel ja Ken Rohelaan võtsid Äripäeva raadios nädala olulisemad teemad kokku.

Foto: Äripäev

Saates toodi välja, et vastilmunud Rikaste TOP näitab, et edukad ettevõtjad saavad hästi hakkama ja kasvavad. Samuti hakkab üha selgemalt välja joonistuma, et ettevõtte asutajad on osalusi pereringile jaganud ja Rikaste TOP läheb aasta-aastalt enam pereettevõtete nägu.

Saates puudutati veel Poola droonirünnakut ja sellele järgnenud USA vaikimist, totaalset ja ülikiiret ESG ehk kestlikkuse eufooria muutumist, kaitseväe relvahankeid ning Charlie Kirki tapmist.

Aivar Pohlaku arusaamad Venemaa ja Eesti jalgpalli kvaliteedi tõstmisel panid saates viibijad vaikima ja tõdema, et jalgpalliliidu uuel juhil kunagi aastate pärast saab olema ikka raske.

