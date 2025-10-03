Tagasi 03.10.25, 15:32 Setomaa sootska: väikeste omavalitsuste peamine majandusteema – kuidas kasvatada ostujõudu? Ilma inimeste ja kasvavate sissetulekuteta ei teki ostujõudu, mis on kohaliku majanduse alus, kirjutab Setomaa sootska Rein Järvelill (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Setomaa külades asuv väike palvemaja ehk tsässon. Pilt on illustreeriv.

Foto: Meeli Küttim

Setomaa – ja ilmselt paljude teiste väiksemate omavalitsuste – kõige tähtsam majandusteema on madal summaarne ostujõud. See piirab kohalike ettevõtete käivet ja investeeringuid, hoiab palgataset madalal ning teeb raskeks nii uute teenuste kui ka töökohtade tekke. Seetõttu peaks valimisdebatis eelkõige rääkima kahest asjast: kuidas tuua piirkonda rohkem elanikke ja kuidas kasvatada siinsete inimeste sissetulekuid.