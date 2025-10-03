Setomaa sootska: väikeste omavalitsuste peamine majandusteema – kuidas kasvatada ostujõudu?
Ilma inimeste ja kasvavate sissetulekuteta ei teki ostujõudu, mis on kohaliku majanduse alus, kirjutab Setomaa sootska Rein Järvelill (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Setomaa külades asuv väike palvemaja ehk tsässon. Pilt on illustreeriv.
Foto: Meeli Küttim
Setomaa – ja ilmselt paljude teiste väiksemate omavalitsuste – kõige tähtsam majandusteema on madal summaarne ostujõud. See piirab kohalike ettevõtete käivet ja investeeringuid, hoiab palgataset madalal ning teeb raskeks nii uute teenuste kui ka töökohtade tekke. Seetõttu peaks valimisdebatis eelkõige rääkima kahest asjast: kuidas tuua piirkonda rohkem elanikke ja kuidas kasvatada siinsete inimeste sissetulekuid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Raudtee elektrifitseerimine ja Rail Balticu ehitus on poliitilised projektid, mis jäävad alati kahjumlikeks ehk toetust vajavateks, kirjutab transiidiärimees Oleg Ossinovski vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Nende valimiste kõige tähtsamad majandusteemad on haridus ja vastuseisude lahendamine, teisisõnu juhtimiskvaliteet, kirjutab suhtekorraldaja Robert Reisman vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Ettevõtte autopark on märksa enam kui lihtsalt kulurida raamatupidamises. See mõjutab lisaks kuludele töötajate mugavust ja üha enam ka ettevõtte mainet. CO2 jalajälg on muutumas üheks oluliseks mõõdikuks, mille järgi hinnatakse, kui vastutustundlikult ja targalt ettevõte oma ressursse juhib.