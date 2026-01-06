Jaanus Kriisk: ütlen ausalt, ma ei tahaks praegu noor olla

Eesti majanduskasvu üheks pudelikaelaks on tuhandete väikeettevõtete kehv ligipääs välisrahastusele, aga euribori üle ootuste kiire langus võib mängu muuta, kui soodus konjunktuur nutikalt ära kasutada, kirjutab Finora Panga juhatuse liige Kristi Hõrrak.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.