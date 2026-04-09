Mari Mets: huvipuudusest pakatav telekomiäri vajab raputust
Telekomifirmadega hinnaläbirääkimiste pidamine jättis mulje väsinud ja hämmastavalt vanamoelisest sektorist, kus ettevõtetel napib motivatsiooni kliente saada ja neid hoida, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Mari Mets.
Mobiiliarvete järjekordsele kallinemisele vastu astunud Äripäeva ajakirjanikud kauplesid pea kuu aega kolme telekomiettevõttega ja saavutasid vaevarikkalt juba klassikaks saanud võimsa letialuse soodushinna.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?