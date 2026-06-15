Evelin Poolamets: tuuleparkidevastased ei ole Kremli agendid

Demokraatlikus ühiskonnas ei ole probleemiks inimesed, kes esitavad ebamugavaid küsimusi. Probleem tekib siis, kui küsimustele ei vastata sisuliselt ning küsimuste esitajad püütakse muuta kahtlaseks, kirjutab riigikogu liige Evelin Poolamets (EKRE) vastuses Äripäeva artiklile.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Evelin Poolamets tuuleparkide vastaste seostamist Kremliga eksitavaks;

milliseid sisulisi küsimusi tervisemõjude, infraheli ja elukeskkonna kohta tema hinnangul endiselt lahendatud ei ole;