Indrek Kukk: kuidas aitab suurem autovoog Tallinna? Ei aitagi

Tallinna linnapea väldib elanikkonna vähenemisele pöördumisest ja liikuvuse probleemidest rääkides nende juurpõhjuseid, kirjutab advokaadibüroo TEGOS vandeadvokaat ja avaliku õiguse ekspert Indrek Kukk.
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artiklit lugedes teada:
- miks peab Indrek Kukk Tallinna liiklusprobleemi juurpõhjuseks mitte teede vähesust, vaid valglinnastumist;
- kuidas mõjutavad venivad detailplaneeringud Tallinna korterite hinda ja noorte perede elukohavalikuid;