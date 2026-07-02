Uptime’i juht: aeg nõuab IT-firmadelt fookuse sättimist

IT-ettevõtete kasv tuleb raskemini kui varasematel aastatel. Aitab selge valik, milles ollakse tugevad ja milliste klientide probleeme kõige paremini lahendatakse, kirjutab IT-firma Uptime tegevjuht Eero Tohver.

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