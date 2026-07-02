Uptime’i juht: aeg nõuab IT-firmadelt fookuse sättimist

IT-ettevõtete kasv tuleb raskemini kui varasematel aastatel. Aitab selge valik, milles ollakse tugevad ja milliste klientide probleeme kõige paremini lahendatakse, kirjutab IT-firma Uptime tegevjuht Eero Tohver.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks ei too IT-ettevõtetele kasv enam sama kergesti tulemusi nagu mõni aasta tagasi;
- kuidas Eero Tohveri hinnangul peaks IT-firma valima, millistele klientidele ja probleemidele keskenduda;