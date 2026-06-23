Andres Kukke: plaane on ettevõtetel piisavalt, need pole lihtsalt omavahel seotud

Eesti jääb pahatihti puudu mehhanismist, mis seoks eesmärgid, ressursid ja igapäevased otsused tervikuks, kirjutab Helmese ärianalüütika ja tehisaru konsultant Andres Kukke.

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artiklit lugedes teada: miks jäävad Eesti ettevõtted Andres Kukke hinnangul plaanide vangiks, kuigi strateegiad ja eelarved on enamasti olemas;

kuidas silopõhine planeerimine pidurdab otsuseid ja nõrgestab ettevõtte kui terviku tulemust;