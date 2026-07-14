Maive Rute: Ukrainas nähakse turgu, kus positsioonid tuleb sisse võtta varakult

Lääne ettevõtted ei vaata Ukrainat enam läbi puhta solidaarsuse prisma. Seal nähakse tuleviku majandusruumi ja suurt turgu, kus positsioonid tuleb sisse võtta varakult, kirjutab Euroopa Komisjoni tööstuse ja siseturu peadirektori asetäitja Maive Rute.
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- kuidas võib Maive Rute sõnul Ukraina majandus lõimuda Euroopa siseturuga juba enne ametlikku ELi liikmelisust;
- miks nähakse Ukrainas üha enam mitte abivajajat, vaid turgu, kuhu lääne ettevõtted tahavad varakult siseneda;