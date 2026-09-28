USA ja Iraani kõneluste takerdumine kergitas nafta hinda

USA president Donald Trump on The Wall Street Journali andmetel lükanud tagasi Iraani ettepaneku seitsmepäevaseks vaherahuks ning öelnud oma lähedastele, et eeldab pärast novembris toimuvaid vahevalimisi Iraani pommitamise jätkumist.
Nafta hind kukkus reedel ligi 3 protsenti, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huuthide üha sagedamad rünnakud Saudi Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata.
USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei kavatse keelata diislikütuse eksporti, ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz naftatööstuse esindajatele. Samal ajal otsib Valge Maja võimalusi kiiresti tõusnud diislikütuse hinna leevendamiseks, kirjutab Bloomberg.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.