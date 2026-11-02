Helmese infoturbejuht: kuidas me tuvastasime uut tüüpi pettuse ja mida sellest õppida

Uutmoodi küberrünnakutel puudub kindel tunnus, mille järgi neid ära tunda. Tähtis on kujundada töökeskkond, kus inimesed julgevad eksimustest rääkida ja abi küsida, kirjutab tarkvaraettevõtte Helmes infoturbejuht Kaspar Papli.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Helmeses avastati näiliselt tavapärase kliendipäringu seest peidetud pahavara ja millised märgid panid Kaspar Papli meeskonna kahtlustama;
- milliste praktiliste võtetega saavad tööotsijad ja ettevõtted uut tüüpi petuskeeme ära tunda ning kahju enne rünnaku õnnestumist piirata.