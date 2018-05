Lexus LX570 maksab Indias 300 000 eurot

Ilmselt ei kõla uudisena, et ühe auto hind võib maailmas üsna palju erineda - on siis põhjuseks impordi- või muud maksud ning tasu sõiduki riiki toimetamise eest.

Aga selle Lexuse maasturi hind India turul on enneolematult astronoomiline. Toyota Lexus LX570 maksab rahvarohkes riigis 294 541 eurot, kirjutab The Drive.

USAs algab selle sõiduki hind 73 130 eurost, kolme istmereaga masin on veidi kallim, 77 413 eurot. Võrreldes sama sõiduki kolme istmereaga varianti Indias ja USAs, ilmneb 380protsendiline hinnatõus. Isegi kui tahta masinat USAs kogu saadaval oleva lisavarustusega, tuleb hinnaks 85 653 eurot - see on vaid 29 protsenti summast, mida Indias küsitakse.

Hull hind pole loomulikult ka hindudele uudis. Pea kõiki välismaa sõidukeid, mille hind ulatub üle 35 000 euro, tabab seal 100protsendiline impordimaks. Võrdluseks üks väga sportlik Audi, mille RS5 hind USAs on 60 000 - kui aga soovid seda osta 13 000 km kaugusel asuvast India salongist, on sildil juba 140 000 eurot.

Hinda silmas pidades ootaks, et Jaapani luksusbränd paneb autoga kaasa mõne eriti mõnusa lisa, aga tegelikult saabub ühes autoga hoopis hobujõudude kadu, sest vajalikku kõrge kvaliteediga kütust mitmes India piirkonnas lihtsalt pole.

Lexuse hinna eest võiks USAs osta maja või paadi või siis maja ja paadi. Automaailmas tähendab 300 000 eurot kolme BMW i8 sõidukit või tosinat Toyota GT-86 sportmasinat või pooltteist Bentley Bentaygat. Võid selle raha eest osta isegi maailma kalleima maasturi Rolls-Royce Cullinani.

Nii et kui Taj Mahali juures jalutades näed mõnd juhti soodsamapoolse luksusautoga sõitmas, võid ikkagi arvestada, et omanikul on taskud raha täis.