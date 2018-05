Kas Chrysler saab reedel otsa?

Väljaanne Motor1 kirjutab, et ühest kuulsamast USA automargist võib homme saada ajalugu.

Fiat Chrysler Automobilesi (FCA) tegevjuht Sergio Marchionne kohtub reedel Itaalias Baloccos investoritega. Arvatakse, et ta lõpetab oma korporatsiooni ühe ajalooliseima autobrändi elu. Allikas rääkis Automotive Newsi ajakirjanikule, et Marchionne teatab investoritele peetavas kõnes Chrysleri automargi lõpust.

Strateegia muutmine võib tähendada, et vabaneb hulk raha. See lubaks suuremaid investeeringuid Jeepi, mis on korporatsiooni kõige kasumlikum allüksus. Väidetavalt ongi juba plaanis teha üks Renegade'ist väiksem maastur ja üks luksuslik Grand Wagoneer, mis peaks sihtima turusegmendi ülemist otsa.

Räägitakse, et FCA võib üheks sulatada Alfa Romeo ja Maserati tootmise. Kahe sportautodele keskenduva automargi omamine pole mõistlik, kui autoostjai huvitavad hoopis krossoverid.

Ühtlasi jäävad need sammud kuulu järgi Marchionne viimasteks suurteks otsusteks, enne kui ta järgmisel aastal tegevjuhi ametist lahkub. Ta on ettevõtet juhtinud 14 aastat, mille jooksul ühendati näiteks Fiat ja Chrysler ning toodi Ferrari emafirma alt iseseisvaks.

Kui Marchionne tõesti Chrysleri kaubamärgil eluküünla kustutab, tähendab see 90aastase ajalooga automargi lõppu USAs. Chrysleri mudelivalik koosneb praegu vaid vanast 300 sedaanist ja värskest Pacifica väikebussist. Mudelireas on nii vähe tooteid, et Chrysleri pea pakule seadmine on lihtsam kui kunagi varem.