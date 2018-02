Olainfarmi surnud juhi tütred võtavad isa töö üle

Farmaatsiafirma Olainfarm seniste arenguplaanidega minnakse edasi, teatasid ootamatult surnud suuromaniku Valeri Malõgini vanemad tütred Irina ja Nika Läti majandusajalehele Dienas Bizness.

Tütred märgivad, et mõistavad neile pärandiga osaks saanud kohustusi ja vastutust, mis on seotud mitme ettevõttega.

"Meid tõepoolest huvitab Olainfarmi kontserni tulevik, tahame, et selle plaanitud areng jätkuks ning et see annaks oma panuse Läti farmaatsiatööstusesse ja kogu riigi majandusse. Koos Olainfarmi teiste aktsionäridega jätkame me selle arenguplaaniga, mille loomise juures oli ettevõtte praegune juhtkond ja töötajad, kelle kogemusele me loodame," kirjutasid Malõgini tütred avalduses.

Tütred olid juba enne isa surma Olainfarmi väikeaktsionärid ja kinnitasid nüüd, et jätkavad ka edaspidi ettevõttes. Avalduses väljendasid nad lootust, et ka noorem õde Anna seoks kunagi oma karjääri Olainfarmiga, sest seda soovis Valeri Malõgin, kes olevat tutvustanud tütardele oma tööd juba maast madalast.

Irina Malõgina töötab Olainfarmis 2013. aastast, tal on Londonist Global Managementi magistridiplom, teine õde Nika Saveljeva õpib Riias Stradinsi ülikoolis õigusteadust.

Läti üks rikkamaid inimesi Malõgin suri ootamatult läinud detsembris 52 aasta vanusena.