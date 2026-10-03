Nädala lood: Kohilas liigub ebatavaliselt palju raha, Coop Panga aktsiatele joosti tormi

Äripäev kirjutas sel nädalal audiitorilt hävitava hinnangu saanud mainekast nõustamisfirmast ja uuest investeerimiseksperimendist, aga ka pealinna müüki paisatud Coop Panga aktsiate ostjatest ja Tallinna kuldsesse ringi pürgivast vallast.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised suured investeeringud veavad Kohila valla kasvu ja kuidas kommenteerib Aivar Roop Rail Balticu hilinemise mõju;
- kes napsasid Tallinna müüdud Coop Panga aktsiad ning miks pidasid ostjad tehingu hinda siiski vaid osaliselt ahvatlevaks.