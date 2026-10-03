Trumpi residentsis peeti salajane kohtumine Iraani teemal

USA president Donald Trump on The Wall Street Journali andmetel lükanud tagasi Iraani ettepaneku seitsmepäevaseks vaherahuks ning öelnud oma lähedastele, et eeldab pärast novembris toimuvaid vahevalimisi Iraani pommitamise jätkumist.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.