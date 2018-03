Analüütikud: Euroopa hea aasta kordamisele ei lähe

Kuigi tänavused makromajandusprognoosid näivad ettevõtetele ennustavat samasugust kuldset aastat nagu oli eelmine, arvavad analüütikud, et nii võimas tõus Euroopas kordamisele ei tule.

Reuters kirjutab, et möödunud aastal aitasid Euroopat just nimelt kehvad ootused – oli tulemas terve hulk valimisi, majandusnäitajad tundusid kehvakesed. Sellelt pinnaselt oli ettevõtetel hea investoreid meeldivalt üllatada. Möödunud aastal kasvasid Euroopa ettevõtete kasumid hinnanguliselt 12,2 protsenti – see on suurim kasv alates 2010. aastast, mis tegi silmad ette S&P500 ettevõtete kasumite 10,9protsendisele kasvule.