Spotify aktsiad tulevad müügile aprillis

Rootsi muusikateenus Spotify tuleb New Yorki börsile ebatavalise otsemüügiga 3. aprillil.

Tuuriga, mida tavaliselt peetakse suletud uste taga valitud suurinvestoritele, alustas Spotify kaasasutaja ja juht Daniel Ek firma tutvustamist veebistriimi vahendusel, kirjutab Wall Street Journal.

Ettevõtte sõnul Spotify raha ei vaja, kuid tahab, et aktsionärid saaksid soovi korral enda osaluse müüa. Samuti on neile tähtis, et esimesel kauplemispäeval oleks võrdne ostuvõimalus kõigil investoritel, mitte valitud vähestel.

Presentatsiooni järgi pole ettevõtte prioriteediks praegu mitte kasum, vaid kasv. Suurte ja võimsate konkurentide Amazoni, Google’i emafirma Alphabeit ja Apple'i keskel tahab Spotify end nendest eristada, mitte saada lihtsalt üheks muusikateenuseks teiste seas.

Samuti teatas ettevõte, et 26. märtsil avaldatakse selle finantsaasta prognoos. Möödunud aastal teenis Spotify 461,3 miljonit dollarit kahjumit. Käive oli samal ajal 4,99 miljardit dollarit. Spotifyl on 71 miljonit Spotify Premiumi ehk tasulise teenuse kasutajat ning 159 miljonit igakuist aktiivset kuulajat.

Spotify IPOt on peetud selle aasta üheks oodatumaks. Sealjuures paistab IPO silma sellega, et aktsiatel pole IPO hinda, vaid need paisatakse lihtsalt müüki. Ettevõtte väärtust hinnatakse 23 miljardi dollari juurde.

Plaani järgi tulevad aktsiad müügile 3. aprillils New Yorgi börsil ning ettevõtte lühendiks ehk sümboliks saab SPOT.