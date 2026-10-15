Tagasi Ettevõtja: 10 000eurone spaaöö vajab maailmatasemel turundust Hiiumaal üle 10 000 euro maksva spaaöö müümiseks peab turundus olema maailmatasemel, sest selline teenus on suunatud eelkõige jõukatele välisturistidele, ütles spaaettevõtja Roman Kusma konkurentide vastavatud luksusspaa kohta. Hommikuprogramm Peatükid

Roman Kusma sõnul ei ole ta kindel, kas Eesti turul leidub nii palju inimesi, kes maksaksid spaaöö eest tuhandeid eurosid.

Kusma rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et luksusliku spaa edu võib sõltuda ka sellest, kui mugavalt jõuavad kliendid Hiiumaale eri aastaaegadel. Tormid, lumesadu ning lennu- ja laevaühenduste katkestused võivad eriti kallist teenust ostvale kliendile saada takistuseks. Samas loodab Kusma, et projekt toob Eestisse maksejõulisi külastajaid, kes jätavad raha ka mujale kodumaa piirkondadesse.

Kusma rääkis intervjuus ka Viljandisse rajatavast spaast, mis peaks tema sõnul valmima umbes aasta pärast. “Hoone konstruktsioonid on valmis ning käivad tehnosüsteemide paigaldus ja siseviimistlus,” kinnitas ta. Samuti rõhutas Kusma, et Viljandi spaa suunab teenuse eelkõige kodumaa külastajatele, mitte kõige jõukamatele välisturistidele.