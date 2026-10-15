Ettevõtja: 10 000eurone spaaöö vajab maailmatasemel turundust

Roman Kusma sõnul ei ole ta kindel, kas Eesti turul leidub nii palju inimesi, kes maksaksid spaaöö eest tuhandeid eurosid.
Kusma rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et luksusliku spaa
edu võib sõltuda ka sellest, kui mugavalt jõuavad kliendid Hiiumaale eri aastaaegadel. Tormid, lumesadu ning lennu- ja laevaühenduste katkestused võivad eriti kallist teenust ostvale kliendile saada takistuseks. Samas loodab Kusma, et projekt toob Eestisse maksejõulisi külastajaid, kes jätavad raha ka mujale kodumaa piirkondadesse.
Kusma rääkis intervjuus ka Viljandisse rajatavast spaast, mis peaks tema sõnul valmima umbes aasta pärast. “Hoone konstruktsioonid on valmis ning käivad tehnosüsteemide paigaldus ja siseviimistlus,” kinnitas ta. Samuti rõhutas Kusma, et Viljandi spaa suunab teenuse eelkõige kodumaa külastajatele, mitte kõige jõukamatele välisturistidele.