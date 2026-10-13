“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab

Üha rohkem miljardäridest investoreid hoiatab tehisintellektimulli eest. Kuna aktsiaturud püstitavad endiselt rekordeid, seisavad investorid küsimuse ees, kas võtta kasum juba praegu välja või kasutada tõusulainet edasi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Michael Novogratz tehisintellektimulli veel liiga varases faasis olevaks ja milliseid märke ta tõelise tipuni jõudmisel ootab;
- kuidas Ray Dalio, Joachim Klement ja Nassim Taleb selgitavad, mis võib börsipeo järsult lõpetada ja kui valus langus võiks nende hinnangul tulla.