Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse

Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja Mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing VT6 Ärimaja asus rajama Rakvere linna külje alla Põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba viie aasta eest.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks venis Parvel Pruunsilla ja Urmas Kooritsa Rakvere ärikeskuse plaan viis aastat ning mis selle nüüd lõpuks käima lükkas;
- kuidas kommenteerisid uut arendust vallavanem Maido Nõlvak ja Põhjakeskuse juht Tiiu Onga ning mida see piirkonna kaubandusele tähendab.