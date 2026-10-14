Apple’i turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri
Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance.
Mõni aeg tagasi Apple’i tegevjuhi kohale asunud John Ternus plaanib koondamisi ja mitme projekti tühistamist, et muuta tehnoloogiagigant efektiivsemaks. Otsuse taga on eeskätt mälukiipide terav defitsiit ja kasvav kulusurve.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.