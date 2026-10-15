Uue tehase ehitanud kaitsefirma kukkus 11 miljoniga kahjumisse

Seire- ja droonitõrje lahendusi arendav Defsecintel Solutionsi müügitulu vähenes möödunud aastal üle seitsme korra, kuid ettevõte investeeris 15 miljonit tootearendusse ning torus on juba 30 miljoni euro väärtuses tellimusi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks kukkus Defsecintel Solutionsi käive järsult, kuigi ettevõte investeeris samal ajal miljoneid uude tehasesse ja droonitõrje arendusse;
- kuidas põhjendas Jaanus Tamm suurt kahjumit ning millele tugineb firma usk, et ees ootab tellimusterohke ja tugev kasvuaasta.