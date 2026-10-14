Harju Elekter müüs tüki Skeletonist miljonite eest Siemensile

Tallinna börsil noteeritud Harju Elekter Group müüb 5,7 miljoni euro eest osa oma osalusest tehnoloogiaettevõttes Skeleton Technologies. Ostja on Saksamaa tööstuskontsern Siemens, kes juhib ühtlasi Skeletoni uut investeerimisvooru.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks otsustas Harju Elekter müüa just nüüd osa Skeletoni osalusest Siemensile ja mida ütles selle kohta Tiit Atso;
- kui palju võib tehing muuta Harju Elektri tulevasi investeeringuid, dividendivõimekust ja plaani Skeletonist 2028. aastal täielikult väljuda.