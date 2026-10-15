Soome elektritarbimine kasvab, aga tootmist juurde ei tule

Suured energiatarbijad on Soomes ukse taga, aga tuuleparkide arendajad ootavad, et hinnad turul veel tõuseksid. Elektrisüsteemi haldur loodab, et varsti tuleb uusi arendusi nagu ketšupipudelist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks Soome tuuleparkide arendajad uusi investeeringuid edasi lükkavad ja millist hinnataset peab Ilmatari juht Juha-Pekka Weckström ehituse alustamiseks piisavaks;
- kuidas võib Fingridi toetatav seadusemuudatus muuta andmekeskuste ja muu tööstuse järjekorda võrguühenduse saamisel ning mida see tähendab uutele suurinvestoritele.