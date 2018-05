Tallinki investor: Helsingi börsile minek on hea turgutus

Ainult tellijale

Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm leiab, et Tallinki otsusel Helsingi börsile minna võib olla aktsia hinnale turgutav mõju, kuid topeltnoteerimise läbikukkumise korral läheb siinsete investorite elu kibedaks.

Eesti investeerimisfond Avaron hoiab aastaid oma portfellis Tallinki aktsiaid. Investeeringute juhi Peter Priisalmi hinnangul võib Helsingi börsile minek olla aktsia hinnale positiivse mõjuga, sest aktsia muutub Skandinaavia investoritele kättesaadavamaks. Seetõttu võib ka nõudlus suureneda.

Priisalmi sõnul on Tallinkil topeltnoteerimisel suur eelis teiste Eesti ettevõtete ees: tegu on firmaga, mis erilist tutvustamist ei vaja.

"Kuna Tallinki klientuurist moodustavad suure osa Skandinaavia päritolu inimesed, siis on nende teenused ka sealsetele investoritele hästi teada. Seega ei ole neil keeruline langetada investeerimisotsust. Seda enam, et Helsingi börsil on juba noteeritud sarnane laevandusettevõte, Viking Line," selgitas Priisalm.

Viking Line'ist parem

Noteerimise üks argumente ongi Priisalmi hinnangul ilmselt see, et Tallinki majandusnäitajad on Viking Line’i omadest oluliselt paremad.

"Kui Tallinki kolme viimase aasta keskmine rahavoog majandustegevusest on 158 miljonit eurot, siis Viking Line’il on see number 41 miljonit. Seejuures on Tallinki laevastik palju noorem, nii et ka investeeringute järgne vaba kassavoog on Tallinkil oluliselt suurem. Võla suhe omakapitali on Viking Line’il küll madalam kui Tallinkil (37% vs 56%), kuid pärast investeerimist plaanitavasse uude laeva tõuseb see Viking Line’il märkimisväärselt, mis toob ilmselt kaasa dividenditulu vähenemise," selgitas Priisalm.

Ühte ohu kohta Priisalm siiski näeb. "Juhul, kui Helsingis noteerimine ei tõmba ligi uusi investoreid, siis on topeltnoteerimise negatiivseks aspektiks käibe killustumine kahe börsi vahel, mille tulemusena likviidsus Tallinna börsil väheneb."