Tagasi 25.10.25, 15:12 IT-firmade TOPi esiotsa jõudnud ettevõte värbas aastaga 70 töötajat Värskes IT-firmade TOPis esikolmikusse jõudnud ettevõte värbas eelmise aasta poole pealt kuni tänavu esimese kvartalini ligi 70 uut töötajat.

Me üldiselt saame need inimesed, keda soovime, tõdes NabuMindsi personalijuht Janno Mängli IKT aastakonverentsil.

Foto: Marko Mumm

Mängli sõnul on nende firma fookus toetada kõiki online-ärisid. Põhiliselt pakub ettevõte terviklikke kliendihalduse ja kliendisuhete juhtimise lahendusi, alates turunduskampaaniatest kuni nende kokkuvõteteni, kliendi säilitamiseni.

Möödunud aastal oli NabuMinds samuti IT-firmade TOPi esikolmikus. Ettevõtte juht ütles toona, et Eestis on kerge talente värvata. Mängli sõnul kehtib see jätkuvalt. “Selle tõestuseks saabki öelda, et eelmise aasta lõpus või poole pealt, kuni selle aasta esimese kvartalini me tegelikult võtsime juurde ligi 70 uut töötajat,” lausus ta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Seltskond on kaunis rahvusvaheline, sest kliendid on rahvusvahelised, töötajaid on 31 riigist. Kõik nad on Eestis.”