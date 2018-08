Börs: rekordist on puudu vaid üks protsent

New Yorgi börs

New Yorgi börs

New Yorgi börs

USA aktsiaturud lõpetasid neli päeva kestnud tõusu, sest kaubandpinged teravnesid, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks hakkas päeva lõpus odavnema. Kõigi aegade rekordist jäi indeksil vahepeal puudu vaid pool protsenti. Kõige enam langesid enerigasektori aktsiad, sest nafta odavnes 4 protsenti. Hiina kehtestas USA-le ka värsked sanktsioonid.

USA võlakirjade hinnad kallinesid, sest investorite huvi 26 miljardi suuruse oksjoni vastu oli suur. Rubla kukkus, sest USA kehtestas Venemaale täiendavaid sanktsioone.

Aktsiaturgudel on viimasel ajal paremini läinud, sest ettevõtete kvartalitulemused on olnud oodatust paremad. Lisaks sellele on USA majanduskasv kiirenenud.

S&P 500 indeks langes vähem kui ühe punkti võrra, 2857 punktini. Stoxx Europe 600 tõusis 0,2 protsenti.

WTI toornafta odavnes 3,4 protsenti ja barrel maksab 66,84 dollarit. Kulla hind tõusis 0,2 protsenti, 1220 dollarini untsist.