Investor Toomasele muret valmistav Novo Nordisk kaotab kasumit ja kärbib prognoose
Taani ravimifirma Novo Nordisk suurendas küll üheksa kuu müügitulu oodatust rohkem, kuid kvartalitulemused on järjest halvenenud ning tagatipuks tõmbas börsifirma tänavu juba mitmendat korda vähemaks aastatulemuse ootust.
Taani ravimifirma Novo Nordisk on esitanud ootamatu, kuni 9 miljardi dollari suuruse ülevõtupakkumise, rasvumise ravile keskendunud biotehnoloogiaettevõtte Metsera ostmiseks. Tehinguga püüab Novo Nordisk nurjata konkurendi tehingut.
Muuga sadamas laaditi hiljuti laev MV GREEN K MAX 1, mille pardale paigutati 68 500 tonni Eesti nisu. See on erakordne maht, mis näitab nii kodumaise teraviljasektori jõudu kui ka ekspordivõimekust. Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel rõhutab, et taoline operatsioon eeldab sujuvat koostööd kogu väärtusahela ulatuses, head koostööd kokkuostjate vahel ja näitab, et Eesti suudab konkureerida maailma suurimate viljaeksportijatega.