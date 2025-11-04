Tagasi 04.11.25, 09:37 Kress investorite hirmust: praegu on õige hetk teha vajalikud liigutused Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress peab hirmu korrektsiooni või mulli lõhkemise ees praegu asjatuks, kuna tema sõnul räägib minevik teist keelt.

Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress.

Foto: Raul Mee

"Kui sa täna juba muretsed ja tunned ennast ebamugavalt oma portfellile peale vaadates, siis on praegu õige hetk vajalikud liigutused ära teha. Ajalugu on aga näidanud, et kui kõik kardavad, siis me oleme alles mulli moodustumise, mitte selle lõhkemise faasis," märkis Kress.