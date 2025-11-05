Tööturg tammus oktoobris ühe koha peal: töötus püsis paigal

Töötukassa juht Gert Tiivas loodab, et umbes 160 töötajat, kelle ta koondab, jõuavad kohe tagasi tööturule. Tõnismäe kontor ei jää ilmselt ainsaks, mis suletakse, kuna töötukassa suunab füüsilist kontakti ihkavad inimesed internetti.
Muuga sadamas laaditi hiljuti laev MV GREEN K MAX 1, mille pardale paigutati 68 500 tonni Eesti nisu. See on erakordne maht, mis näitab nii kodumaise teraviljasektori jõudu kui ka ekspordivõimekust. Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel rõhutab, et taoline operatsioon eeldab sujuvat koostööd kogu väärtusahela ulatuses, head koostööd kokkuostjate vahel ja näitab, et Eesti suudab konkureerida maailma suurimate viljaeksportijatega.