Tööstus keeras septembris langusesse

Enne, kui hakata kohalike valimiste eel lubama uusi jalgrattateid või tänavavalgustust, tuleks suuremaid linnu ümbritsevates omavalitsustes teha selge plaan, kuidas saada järgmise nelja aastaga oma valda vähemalt kolm uut targa tööstuse tehast, kirjutab Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.