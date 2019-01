"Kui oleksid ainult hirmud, ei oleks ka Tallinna Vee aktsionär"

Tallinna Vee aktsionär Toomas Taube peab heaks, kui vahekohus teeks ettevõtte jaoks mingilgi määral positiivse otsuse.

Kuigi konkurentsiametile sobilik tariif ning ka provisjoni suurus on teadmata, on Äripäevaga suhelnud aktsionärid pigem rahulikud.

„Esialgsel hinnangul on tulemused pigem head,“ ütles 6000 aktsia omanik Vahur Pindma ettevõtte tulemusi kommenteerides. „Tallinna Vee tegevus on stabiilne ja ega seal äkilisi muutusi toimuda saa, kasumit mõjutanud kulud on arvatavalt ühekordsed. Seega, müügitulu suurenemine on pigem hea näitaja ja võiks korreleeruda pigem Tallinna kui linna kasvu ja elanikkonna suurenemisega.“