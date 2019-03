Teslade müük lõi Norras rekordi

Norralased krahmavad Tesla uut mudelit. Foto: Sebastian Geisler/Scanpix

Kuigi märts pole veel läbi, on Tesla löönud mullust müügirekordit, kirjutas Bloomberg.

Pelgalt mõned nädalad pärast Tesla Model 3 Euroopasse jõudmist löövad need Norras müügirekordeid. Märtsis on seni registreeritud 3593 Model 3, seda veebilehe Teslastats.no andmetel. Kuigi märts veel kestab, on mulluse märtsi populaarseima auto müüginumbrid ületatud ning Tesla uut mudelit on ostetud 65 protsenti rohkem kui mullu populaarseimat Nissan Leafi.