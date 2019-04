Lyfti aktsia teisel kauplemispäeval suures miinuses

Uberi rakendus telefonis New Yorgis. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Viimaste aastate üks oodatuimaid IPO-sid ehk aktsiate avalikke esmaemissioone, USA sõidujagamisfirma Lyft, on teisel kauplemispäeval ligi 10% miinuses, kukkudes allapoole IPO hinda.

Lyft, mille aktsia debüteeris USA-s Nasdaqi börsil eelmisel reedel, langes täna kauplemispäeva alguses 9,8% allapoole 70,62 dollari peale. Lyfti avaliku emissiooni hind oli 72 dollart ning reedese kauplemispäeva lõpetas Lyft 78,29 dollari peal.

Üheks languse põhjuseks võib pidada analüüsimaja Guggenheimi poolt välja antud analüüs Lyfti aktsia osas, andes aktsiale “neutraalse” hinnangu, sest nende sõnul on Lyfti tulevikuväljavaadet väga raske prognoosida, kuna teadmata ja prognoosimata tegureid on väga palju.

“Me peame lihtsalt vaatama liiga kaugele, koos väga suurte oletustega, et anda aktsia kohta pädevat hinnangut,” seisab Reutersi vahendatud Guggenheimi analüüsis.

Guggenheimi sõnul on Lyfti 2019. aasta müügikäibe prognoosi põhjal aktsia hinna ja müügikäibe suhtarv võrreldes võrdlusgrupiga mõistlik, kuid Guggenheimi sõnul on ülejäänud ettevõtted selles võrdlusnimekirjas kasumlikud. Lyfti turuväärtus on 7,5 korda suurem, kui käesoleva aasta prognoositav müügikäivet, võrreldes Guggenheimi võrdlusgrupi 2,9 korraga.