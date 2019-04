Börs: aktsiad jätkasid tõusu

Maaklerid New Yorgi aktsiaturul. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

Reedel aktsiaturg tõusis, kui USA märtsikuu tööjõuturu aruanne oli oodatust tugevam, mis vähendas viimaste kuude kartusi majanduse jahtumisest, vahendab Reuters.

Reedel tõusis USA aktsiaturg seitsmendat päeva järjest, mis on pikim tõusuperiood alates 2017. aasta oktoobrist.

USA valitsus andis teada, et põllumajandussektori väliselt loodi märtsis 196 000 uut töökohta, mida oli rohkem, kui analüütikute poolt oodatud 180 000 loodavat töökohta. Ka veebruari näitajat tõsteti ülespoole 33 000 töökoha loomise peale, võrreldes varem teada antud 20 000 töökoha loomisega veebruaris.

“Tööturu raport põrkas tagasi üles tänu väga heale ootusi ületavale kasvule,” ütles Teksase osarrigis asuva Per Stirling Capital Managementi direktor Robert Phipps Reutersile. “See on oluline, sest see vähendas hirmu eelseisva majandussurutise osas.”

Hoolimata tugevast töökohtade loomise näitajast märtsi palgakasv aeglustus, mis õigustab Föderaalreservi otsust peatada viimase kolme aasta jooksul ranguse poole tüüritud rahapoliitiline kurss.

Leebema rahapoliitikaga Föderaalreserv koos ootustega USA-Hiina kaubanduslepingu sõlmimise suhtes on viinud USA laiapõhjalise aktsiaindeksi S&P 500 vaid 1,3% kaugusele kõigi aegade päeva lõppväärtuse tipule, mis tehti eelmise aasta septembris.

S&P 500 aktsiaindeks tõusis täna 0,46% 2892,71 punktile, Nasdaqi indeks kerkis 0,59% 7938,69 punktile.

Ka nafta hind jätkas tõusu - Brenti toornafta hind tõusis täna 1,5% 70,45 dollarile barrelist ning Lääne-Teksase nafta (WTI) hind kerkis 1,9% 63,29 dollarile barrelist.