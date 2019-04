Finantsvabaduse teel varitseb saatanlik lõks

Eestlased on säästjatena Euroopa Liidu keskmiste hulgas, säästes aastas keskmiselt 11–13% oma brutosissetulekust, selgus Eurostati uuringust. Selleks, et need säästud kasvaksid ja aitaksid ka varem pensionile minna, tuleb neid investeerida, kuid sama oluline on halbade finantsotsuste vältimine.

Auto pole väärtust kasvatav vara, v.a kui tegemist on James Bondi autoga. Kõrge intressiga tarbimislaenu abil autot ostes võib jääda pikaajalisse võlalõksu. Foto: Scanpix / TASS

Finantsotsuseid tehes tuleb mõelda praeguste otsuste tulevikutagajärgede peale, muidu võib säästude kogumine üldse ebaõnnestuda, rääkimata nende investeerimise teel kasvatamisest.