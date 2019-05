Tesla korjab turult veel 2 miljardit

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters

Tesla tahab turult võlakirja- ja aktsiaemissiooni kaudu koguda 2 miljardit dollarit, sest tegevjuht Elon Musk hindas Model 3 müügiprognoose üle, vahendas Bloomberg.

Elektriautode tootja esitas eile avalduse, mille kohaselt müüakse kokku 1,35 miljardi dollari eest võlakirju ning 650 miljoni dollari eest aktsiaid. Tesla aktsia, mis on tänavu kukkunud 30 protsenti, kallines eelturul ligi 6 protsenti. Ka võlakirjade hinnad tõusid.

“Me näeme, et see on Tesla jaoks positiivne uudis,” ütles investeerimisfirma Wedbush Securitiesi analüütik Dan Ives.

Musk ütles eelmisel aastal mitmel korral, et Tesla ei vaja enam lisarahastust, sest Model 3 masstootmine võimaldab tekitada piisavalt rahavoogu. Pärast esimest kvartalit otsustas Musk retoorikat muuta, sest autosid toimetati kohale oodatust vähem ning ettevõtte vaba raha hulk langes 2,2 miljardi dollarini.

Musk ütles, et emissiooni ajal ostab ta ise 10 miljoni dollari eest aktsiaid.